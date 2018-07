Plastisch chirurgen waarschuwen voor 'dodelijke' bilvergroting

Nederlandse plastisch chirurgen waarschuwen voor vetinjecties in de billen, ook wel bekend als de 'Brazilian Butt Lift' (BBL). Het sterftecijfer onder mensen die de behandeling hebben ondergaan, is 1 op de 3000. ,,Dat is de verhouding op basis van sterfgevallen wereldwijd'', zegt woordvoerder Rein Croll.

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC) slaat daarom alarm. Bij alle onderzochte overleden patiënten werd ingespoten vet in en onder de bilspier gevonden, in plaats van alleen vlak onder de huidoppervlakte, zoals de bedoeling is. Omdat er ook vetpropjes in het hart en/of de longen zijn gevonden, lijkt het erop dat de doodsoorzaak voortkomt uit de behandeling. Te diep ingespoten vetweefsel is dan in de bloedsomloop terechtgekomen.

Techniek

De Nederlandse chirurgen dringen er bij elke plastisch chirurg op aan om de eigen techniek van de BBL-ingreep te onderzoeken op veiligheid. Het is niet bekend hoe vaak een 'Brazilian Butt Lift' in Nederland wordt uitgevoerd. Voor zover bekend is er in Nederland nog niemand gestorven na een 'Brazilian Butt Lift'.



Bilvergrotingen zijn steeds populairder geworden, mede dankzij sterren als Jennifer Lopez en Kim Kardashian. ,,De behandeling wordt wel veel aangeboden in Nederland, door plastisch chirurgen en ook door cosmetisch artsen en andere artsen van verschillende achtergrond'', zegt Mark Mureau, zelf arts en voorzitter van de NVPC. ,,De behandeling wordt veel aangeboden omdat het een relatief makkelijke ingreep lijkt. Maar het gevaar is dat je met de injectie te diep kan gaan en bij de aderen in de buurt van de bilspier kan komen. En die zijn relatief kwetsbaar en groot. En dan bestaat het gevaar dat er vet in de aderen wordt gespoten. De behandeling lijkt dus makkelijk maar moet secuur worden uitgevoerd.''

