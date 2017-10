Plasterk snapt petitie, maar zwijgt over recht

Amsterdam neemt emotioneel afscheid van burgemeester Van der Laan

15:11 In Amsterdam kon vandaag afscheid genomen worden van burgemeester Van der Laan. De rij voor het Koninklijk Concertgebouw is vrijdag enorm. Duizenden mensen komen afscheid nemen van burgemeester Eberhard van der Laan, en dat was niet voor iedereen even makkelijk. ,,Het is zo'n fijne kerel geweest voor Amsterdam. Het is moeilijk te begrijpen dat hij er niet meer is", vindt een van de bezoekers.