Planbureau: Nederlands klimaatbeleid moet sneller en anders

De EU-landen hebben bij wet vastgelegd dat ze in 2050 ‘klimaatneutraal’ zijn. Tussendoel is dat in 2030 de uitstoot van CO 2 met 55 procent is gedaald ten opzichte van 1990. Dat is nodig om de opwarming te beperken en de aarde leefbaar te houden. In de voorstellen van Timmermans, getiteld Fit for 55, staat hóe dat moet gebeuren.