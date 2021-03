Plan voor ‘vaccinatiepaspoort’ over twee weken gepresenteerd

De Europese Commissie komt al over twee weken met een plan voor een Europees bewijs waarmee de drager kan aantonen dat hij is ingeënt tegen het coronavirus. Dat moet vrij reizen binnen de Europese Unie, voor werk en voor het plezier, weer mogelijk maken, zegt de commissie.

De nieuwe pas moet er ‘ruim op tijd voor het volgende reisseizoen in de zomer’ kunnen liggen, denkt vicevoorzitter Margaritis Schinas. De commissie presenteert het voorstel 17 maart. Een week later kunnen premier Mark Rutte en de andere regeringsleiders van de EU-landen zich erover buigen op de Europese top. De lidstaten en het Europees Parlement moeten met het plan instemmen.

De Europese ‘digitale groene pas’ moet straks bewijzen dat de drager is ingeënt of is genezen van het coronavirus, verklaarde commissievoorzitter Ursula von der Leyen eerder op de dag. Wie nog niet is geprikt of een besmetting heeft doorgemaakt, zou met de pas kunnen laten zien dat hij of zij is getest.

Zuidelijke EU-landen dringen al langer aan op een ‘vaccinatiepaspoort’ waarmee ze komende zomer weer toeristen hopen te kunnen verwelkomen. Maar andere lidstaten hebben over zo’n certificaat nog veel vragen, vooral over wat je er dan mee zou mogen. Dat geldt ook voor Nederland, al ziet het kabinet in principe geen bezwaar tegen het idee. België waarschuwde vandaag meteen dat mensen die (nog) niet zijn ingeënt straks niet achtergesteld mogen worden. Privacyorganisaties vragen zich ondertussen af of de gegevens van deelnemers wel veilig zijn.

,,Vertrouw ons dit nu maar toe”, zegt Schinas. De commissie zet volgens hem alleen door als het veilig kan. Maar doorzetten is belangrijk, omdat anders de gezamenlijke Europese markt uiteenvalt en techreuzen in het gat springen met hun eigen vaccinatiebewijzen.

Tijd dringt

Von der Leyen waarschuwde eerder dat het alleen al drie maanden vergt om het inentingsbewijs technisch mogelijk te maken. Dat betekent dat de tijd dringt, met het zomerseizoen in aantocht. De EU-landen moeten aan de bak om ervoor te zorgen dat ze dan bijvoorbeeld informatie over gevaccineerden kunnen uitwisselen, peperde Von der Leyen hun eerder al in.

Tegen die tijd moet dan wel ook het inenten echt op stoom zijn gekomen. Heel wat EU-regeringsleiders vinden het niet te verkopen om gevaccineerde mensen al meer rechten te geven als veel anderen nog niet eens de kans hebben gehad een prik te halen.

Voor ingeënte mensen weer onbekommerd kunnen reizen moet wel zeker zijn dat gevaccineerden het virus niet kunnen doorgeven. ,,Maar daarover komen we steeds meer te weten en dat vraagstuk lost zichzelf dus hopelijk op”, zegt Von der Leyens woordvoerder.

‘Tijd is rijp’

Eind januari hebben de EU-leiders ook al over het vaccinatiepaspoort gepraat. De Maltese premier Robert Abela gaf toen alvast een schot voor de boeg: ‘De tijd is rijp voor een vaccinatiepaspoort’, schreef hij aan Von der Leyen. Net als Portugal en Griekenland is zijn land een groot voorstander van zo’n paspoort. Daarmee zouden mensen die zijn ingeënt tegen corona vrij kunnen reizen binnen de Europese Unie. Premier Mark Rutte zei na een EU-top het nog te vroeg te vinden voor een besluit over een vaccinatiebewijs. Een vaccinatiepaspoort ‘kan wel nut hebben in de toekomst’, aldus de premier. In december zei hij nog niet dolenthousiast te zijn over een vaccinatiebewijs.

In Nederland pleit D66-leider Sigrid Kaag voor de invoering van een vaccinatiebewijs. Volgens haar kun je niet verwachten dat gevaccineerde mensen ‘wachten met leven totdat de laatste prik is gezet’. Ze wil een voorbeeld nemen aan Israël waar burgers met een vaccinatiebewijs meer rechten hebben dan mensen zonder zo’n bewijs.

Met zijn snelle vaccinatiecampagne is Israël een proeftuin voor heel de wereld. Ook de invoering van een ‘groen paspoort’, dat gevaccineerde burgers privileges geeft, wordt met grote aandacht gevolgd. De kritiek is echter fel. Betogers beschuldigen de regering van premier Benjamin Netanyahu van ‘dictatuur’ en ‘medische onderdrukking’. Lees er hier meer over.

