Plan van Utrechtse rector stuit op héél veel weerstand: ‘Als ik een uniform aan moet, ben ik weg’

video Michel zag een wolf toen hij naar zijn werk reed: ‘Eerste gedachte was eigenlijk: moet ik ’m aanrijden?’

De wolf is terug in Amersfoort. Michel uit Achterveld filmde het dier woensdagochtend in het hartje van de stad vanuit zijn bus, toen hij vanuit zijn woonplaats Achterveld naar een klus reed. ‘M’n eerste reactie was, moet ik ’m aanrijden?’

6 april