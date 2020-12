Plan coalitie: honderden miljoenen extra coronasteun voor horeca en cultuur

In één van die opties die op tafel liggen krijgen bedrijven die 70 procent van hun omzet verliezen 85 procent van hun vaste lasten vergoed. Over de percentages wordt echter nog volop onderhandeld, melden ingewijden. Morgen en zondag in het Catshuis wordt er over onderhandeld. Komende dinsdag moet er een besluit vallen.

De hoogte van de extra compensatie hangt samen met de vraag of cafés en restaurants langer dicht moet blijven of dat een deel van de horeca, bijvoorbeeld eetgelegenheden, eerder open kan. ,,Als zaken langer dicht moeten, zal er wat moeten gebeuren, want anders vallen ze echt om”, stelt een betrokkene.

Koninklijke Horeca Nederland liet eerder al weten dat horecaondernemers ondanks de steunpakketten al ‘zeker 3,5 miljard euro’ aan eigen geld in hun zaken hebben moeten stoppen. Dit komt doordat de vergoeding voor vaste lasten (TVL) in veel gevallen niet kostendekkend is, omdat de huur bijvoorbeeld gewoon doorloopt.

D66-fractieleider Rob Jetten zei in een interview met deze site niet te verwachten dat de gehele horeca over twee weken weer open mag. ,,Ik denk dat die kans heel klein is.”

De afbouw van de coronasteunpakketten - vanaf januari - gaat echt van tafel. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) had eerder al gezegd dat het “niet voor de hand ligt” de pakketten te versoberen, omdat het kabinet strenge maatregelen heeft genomen om de tweede golf de kop in te drukken.