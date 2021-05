Pinksterweekend belooft nat, koud en winderig te worden, daarna droger weer verwacht

update | video Grote brand in Haagse Schilders­wijk: tientallen woningen ontruimd, omwonenden krijgen NL-Alert

8:45 In meerdere woningen aan de Wouwermanstraat in de Haagse Schilderswijk woedde vannacht brand. Er zijn tientallen woningen ontruimd. Het vuur is nog niet onder controle. Rond 07.00 uur is er een NL-Alert verstuurd, met het advies ramen en deuren gesloten te houden. De rook is in een groot deel van de stad te ruiken.