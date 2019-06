Pinkpop waarschuwt: kom later naar terrein, probeer elders te schuilen voor noodweer

Blunder: justitie stuurt vermoorde Humeyra brief over contactver­bod dader

15:30 Het Openbaar Ministerie heeft de in december 2018 vermoorde Rotterdamse tiener Humeyra deze week nog een brief gestuurd. Extra pijnlijk is dat uit de brief blijkt dat het contactverbod van Bekir E. – de man die Humeyra doodschoot - van kracht blijft. Het Openbaar Ministerie betreurt de fout ten zeerste.