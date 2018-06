'Pinkpop-slachtoffers zaten in een kring op de weg'

Taxichauffeur Haroen Jalili bevestigt de lezing van Schmeitz dat het groepje half in de berm, half op de weg zat. ,,Ik ben in drie kwartier tijd wel een keer of acht langs ze gereden. Ze riepen naar me. Ze hadden de grootste lol. Het leek of ze een spelletje speelden. Het was echt donker. Waarschijnlijk dachten ze: dit is Pinkpop, alles kan en er komen toch geen auto’s. Ik reed er steeds voorzichtig langs. Je weet dat mensen dronken zijn met Pinkpop.’’



De weg was overdag ook afgesloten geweest voor autoverkeer. Alleen met een ontheffing hadden auto’s toegang. Schmeitz kon zo bijvoorbeeld naar de festivalcamping rijden voor haar optreden. Maar om 4 uur ‘s nachts waren de verkeersregelaars verdwenen en was de weg open.



Als Jalili nog een keer over de weg rijdt om te zien of er nog een ritje voor hem inzit, ziet hij vier mensen op het wegdek liggen. Hij dacht aan een spelletje of dronkenschap. Maar het bleken vier zwaargewonde mensen te zijn. De 34-jarige bestuurder van een wit busje heeft het kringetje vermoedelijk te laat gezien. Bij de aanrijding kwam één persoon om het leven. Drie anderen raakten zeer zwaar gewond.