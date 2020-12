Pin-upmodel uit de kleren om stamkroeg in Enschede te redden

Nike Store Groningen in opspraak: ‘We moeten klanten op basis van huidskleur in de gaten houden’

3 december Racisme, seksueel overschrijdend gedrag en een angstcultuur. In de Nike Factory Store in Groningen wordt volgens (ex-)werknemers een bewind gevoerd dat haaks staat op de waarden waar Nike zich wereldwijd mee afficheert. Het hoofdkantoor is op de hoogte, maar grijpt volgens het personeel niet in en hult zich in stilzwijgen.