Pillenboeren stappen over op ‘lucratieve’ crystal meth: ‘Hollandse koopmansgeest speelt op’

Liveblog OM eist levenslang voor viervoudi­ge moord Enschede: ‘Slachtof­fers afgemaakt als beesten’

18 september Ze werden afgemaakt, als beesten. Koelbloedig en zonder twijfel. Het Openbaar Ministerie eiste vanmorgen levenslang tegen Camil A. (59) en zijn zoons Dejan en Denis uit Hengelo, voor de moord op vier mannen in een growshop in Enschede, in november 2018. Het liet de verdachten zelf tamelijk onberoerd.