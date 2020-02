Pikken ze onze woningen in? - en 9 andere vragen en antwoorden over immigranten

‘Veel te lang op garnalen gevist in beschermd gebied’

9:34 Garnalenvissers zijn in 2017 en 2018 veel te actief geweest in beschermde natuurgebieden, aanmerkelijk langer dan volgens hun vergunning mocht. In de Waddenzee en de kustzone van de Noordzee mochten ze 130.000 uur garnalen vangen, maar in de beide genoemde jaren visten ze langer dan 200.000 uur. Dat meldt de NOS, die daarover documenten in handen heeft gekregen.