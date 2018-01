Pikant filmpje van Nikki belandde op Dumpert: 'Ik zakte door de grond'

Wat blijkt: het filmpje is gedeeld op haar eigen Facebookaccount. En al snel druppelen er meer reacties binnen. Bijvoorbeeld van een regiomanager van haar toenmalige werkgever: ‘Lekker videootje hoor’, zegt hij. ,,De hacker kon blijkbaar ook in mijn mail, want ineens stonden er twee berichten in. Of ik 3.000 Bitcoins wilde overmaken. Zo niet, dan ging hij met de data online. Ik wist natuurlijk dat hij op de foto’s en filmpjes doelde.''



Janssen leerde haar vriend Joost kennen via de populaire datingapp Tinder, maar hij woonde toentertijd niet bepaald om de hoek. ,,Wij wonen nu samen in Noord-Holland, maar ik woonde toen nog in Elst, dat is twee uur rijden, dan stuur je elkaar wel eens wat.'' Ze hadden afgesproken de filmpjes en foto’s uit veiligheid niet op hun telefoon te bewaren, maar juist in Dropbox, als herinnering.