Pieter Renkema (36) stierf geheel onverwacht: zo groeide hij uit tot bekende kaasboer

Niet geholpen, wel pijn gedaan: schokkend onderzoek bij jeugdzorg­in­stel­ling

In een jeugdzorginstelling in Friesland werden ‘pijnprikkels’ ingezet om jongeren te begrenzen. Ernstige incidenten werden niet altijd gemeld bij de inspectie. Dat blijkt uit een geheim gehouden onderzoeksrapport, dat wij in handen hebben. In de instelling liep het ondertussen zo uit de klauwen, dat zelfs buurtbewoners zich onveilig voelden. Een reconstructie van de vrije val van een jeugdzorginstelling. ‘Er werd bewapening met honkbalknuppels overwogen.’