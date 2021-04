Pieter (25) jaagt droom na op TikTok met razendpopulaire typetjes

De 25-jarige Pieter uit Wervershoof wilde van jongs af aan al iets met entertainment doen. Gebrek aan durf hield hem tegen zijn droom na te jagen, maar inmiddels is hij meer dan 115.000 volgers rijk op TikTok. ,,Mijn doel is mensen aan het lachen maken.’’

Al vanaf zijn tiende is Pieter bezig met het maken van video’s. ,,Idols nadoen, typetjes. Ik deed het allemaal’’, vertelt de TikTok’er. Hij wist al snel dat hij in de entertainment wilde werken, maar die stap echt zetten? Dat vond hij moeilijk. ,,Mijn passie lag bij acteren, maar ik deed er niks mee, omdat ik bang was voor de mening van anderen.’’ Totdat op een bepaald moment de knop bij hem om ging.

En zo besloot Pieter om video’s op TikTok te gaan plaatsen. ,,De lockdown was net begonnen, iedereen verveelde zich en TikTok was booming’’, vertelt Pieter. ,,Nadat ik een paar video’s geüpload had, liep dat al snel op tot tienduizend weergaven in een week.’’ Maar toen Pieter een video plaatste in een ijsbad met ontbloot bovenlijf, werd zijn account verwijderd wegens ‘ongewenste content’.

Hij gaf de moed niet op. Pieter startte een nieuw account, maar ook deze werd verwijderd. ,,Toen dacht ik: ik stop ermee, TikTok is niets voor mij. Te veel regeltjes.’’ Maar ook hierna is Pieter het toch weer opnieuw gaan proberen. Hij besloot om zich enkel te richten op het spelen van typetjes. En dat werd gewaardeerd.

Inmiddels staat Pieter bekend om die typetjes. De typische postbezorger, de typische vader of die herkenbare basisschooljuf; Pieter is van alle markten thuis. Hij bedenkt zijn ideeën allemaal zelf, al sturen zijn volgers inmiddels ook suggesties in.

,,Mensen kunnen mijn soort video’s waarderen en ik krijg ontzettend veel leuke reacties. Iemand zei laatst: ‘doe weer eens iets met een juf’. ,,Daardoor weet ik wat er in de smaak valt bij mijn volgers. Mijn focus ligt daarom nu vooral op typetjes en sketches.’’

Pieter heeft zijn passie ontdekt. Hij wil graag overbrengen dat het belangrijk is om je droom na te jagen. ,,Mijn doel is om mensen te entertainen en te laten lachen. Daarnaast wil ik overbrengen dat het belangrijk is om je eigen pad te volgen. Dat heb ik gedaan en daardoor doe ik iets wat ik ontzettend leuk vind.”

