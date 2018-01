Piet uit Enschede zet 19 nagelnieuwe Porsches 911 GT3 op Marktplaats

Volgens Oldenhof wilde de puissant rijke zakenman een raceteam opzetten, maar liep dat plan stuk. De auto's - allemaal in het wit, want er zouden reclamestickers op komen - had-ie toen al gekocht. ,,In totaal 22, plus allerlei reserveonderdelen zoals spoilers, banden, velgen en wielen. Maar hij komt niet uit een echt autoland. Ze racen er wel, maar dat is het dan ook. En wil je een raceteam beginnen, dan heb je behalve auto's en coureurs ook twintig à 25 mecaniciens nodig. Als het er niet meer zijn. Aan die laatsten had-ie niet gedacht.''



Dus wilde hij van een groot deel van zijn wagenpark af. ,,Drie Porsches heeft hij gehouden, de rest staat te koop. Het liefst verkoopt hij ze in één keer aan één koper. Of je dan als koper korting krijgt? Als je ze alle negentien koopt, durf ik wel te zeggen dat ze voor 121.500 euro per stuk weg mogen.''



De Porsches staan sinds 10 december online. Tot nu toe zijn het volgens Oldenhof vooral journalisten die contact opnemen, of mensen die één of hooguit twee Porsches willen kopen. Maar die groep is dus kansloos. ,,Eén of twee mensen hebben interesse getoond in het hele pakket.'' Nog niemand heeft doorgepakt.