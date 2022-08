Piek coronagolf verder uit zicht, minste besmettingen in 10 weken

Marechaus­see haalt man van boord die foto deelt van neerge­stort vliegtuig: ‘Dit tolereren wij niet’

Een man afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten is zaterdag van boord van een vliegtuig gehaald op Schiphol, nadat hij via de dienst AirDrop een foto had verspreid van een neergestort viegtuig. Hij stuurde de foto terwijl hij in een toestel van Emirates zat, dat op het punt stond te vertrekken naar Dubai, aldus de Koninklijke Marechaussee.

15 augustus