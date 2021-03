Pfizer-directeur: Geef farmaceuten een plekje in het OMT

Je kunt je de reacties op een nieuwsbericht waarin staat dat Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland, lid wordt van het Outbreak Management Team (OMT) al voorstellen. Ze zouden niet mals zijn. Iets met big pharma, het uitbreiden van tentakels, enzovoorts.



Toch is het wel waar Kaptein voor pleit. Hier past een stukje nuance bij. Kaptein doet zijn pleidooi als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG). Dat is een beroepsvereniging voor mensen die wel in de farmacie werken, maar niet aan de commerciële kant. En Kaptein hoeft ook niet per se zelf in het OMT. ,,Het gaat mij erom dat ik vind dat onze sector een sterkere stem verdient en dat we beter gehoord zou moeten worden.”



Het klopt toch, dat er veel scepsis zou zijn? Stel dat u vorig jaar in het OMT had gezeten en dat er vervolgens elf miljoen Pfizer-vaccins waren aangekocht. Dan gaan mensen zich afvragen hoe onafhankelijk een OMT nog is.

,,Kijk, ik ga nu geen namen noemen. Maar er zitten in het OMT ook mensen aan tafel die belangen hebben in klinische laboratoria, of bij coronatests. Het hebben van een belang mag geen reden zijn om de kennis van de farmaceutische sector niet te gebruiken. Natuurlijk hebben we als sector financiële belangen, maar daar moet een mouw aan te passen zijn. Je kunt vertegenwoordigers van bedrijven ook laten rouleren, of ze op uitnodiging hun verhaal laten doen.”



En nog iets: het OMT gaat toch niet over de vaccinatiecampagne?

,,Volgens mij is het OMT samengesteld uit het RIVM, experts en de voorzitters van beroepsverenigingen die een rol spelen bij de bestrijding van infectieziekten, zoals de huisartsen, de kinderartsen of de microbiologen. Daar zouden wij als NVFG ook bij kunnen horen.”