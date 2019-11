Peuter op achterbank overleeft moord op vader, een ‘goed gemanierde’ Amsterdamse kapper

In tuinpark Nieuw Vredelust bij Duivendrecht treffen de toegesnelde hulpdiensten een man aan die met een schotwond in een auto zit. De reanimatie wordt meteen ingezet, maar dit mag niet meer baten. De Amsterdamse kapper Seif Ahmed verkeert in kritieke toestand en overlijdt ter plekke aan zijn verwondingen. De schotwond wordt hem fataal.



Naar nu blijkt is de vader die namiddag niet alleen. Op de achterbank van de auto zit een jong kind. Het peutertje is ongedeerd. Vermoedelijk gaat dit om zijn veertien maanden oude dochtertje. Al snel blijkt het om een kind van het slachtoffer te gaan. Hulpverleners dragen het kind op een later moment over aan de moeder. Hij zou ook nog een zoon hebben gehad.



Tóch een misdrijf

In eerste instantie denkt de recherche aan een mogelijke zelfmoord. Gedurende het onderzoek wordt dat scenario echter steeds minder waarschijnlijk. De politie gaat inmiddels uit van een misdrijf en is op zoek naar getuigen. Seif Ahmed is afkomstig uit Egypte, maar woonde al enkele jaren in Amsterdam. Hij werkte als kapper in Amsterdam-West en was geen bekende van de politie. ,,Wij willen graag weten waarom hem dit is overkomen,’’ roept een politiewoordvoerder mensen op om te reageren. De 34-jarige Seif Ahmed had sinds 2016 een eenmanszaak in Amsterdam-Osdorp aan Tussen Meer 106.



Een nabestaande omschrijft hem als ‘goedlachse en altijd goedgemanierde broerder en kapper Seif’. ,,Als iemand die lange dagen hard werkte en een zakcentje had gespaard waarmee hij een toekomst voor zichzelf, zijn moeder en zijn kinderen wilde opbouwen.’’ Er is geld ingezameld voor zijn uitvaart in Egypte, zo beschrijft de nabestaande. ,,Waar zijn moeder vol verdriet op hem aan het wachten is.’’



Opsporing Verzocht

In de uitzending van Opsporing Verzocht van komende maandag, 19 november, wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze zaak en de meest recente onderzoeksinformatie gedeeld. De uitzending is om 20.35 uur te zien op NPO 1.