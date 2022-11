Pets Place zegt sorry tegen vader Metin na stagedrama dochter ‘Lisa’: ‘Dat waardeer ik’

onderzoek Nederlan­der heeft geen zin in WK in Qatar en volgt Oranje hooguit thuis vanaf de bank

Nederland leeft met de nodige tegenzin toe naar het omstreden WK in Qatar. Voetbalfans kopen nauwelijks Oranjeprullaria of -tompoucen. Naar Oranje kijken doen we hoogstens thuis en in kleine kring. Een kwart van de liefhebbers voelt daar schaamte bij.

15 november