Petra haalde moeder (92) uit zorgcentrum, maar zoekt tevergeefs huisarts: ‘Kan alleen 112 bellen’

Net drie weken zat Thea Brakel (92) in zorgcentrum Sydehem in Zeddam toen het coronavirus uitbrak. Kort daarop ging het tehuis op slot voor bezoek. Ook haar dochters waren tot groot verdriet niet meer welkom. Op het moment dat het weer kon, hebben ze haar direct meegenomen naar hun eigen huis. Met alle gevolgen van dien.

Van Gouda naar Zeddam

Mevrouw Brakel woont voor haar verhuizing naar Sydehem nog zelfstandig in Gouda. Door de reuma in haar handen kan ze zichzelf niet meer zelfstandig aankleden en wordt het snijden van het eten ook steeds lastiger. Bovendien heeft de bejaarde dame wat last van haar kortetermijngeheugen, waardoor ze wel eens vergeet te eten. Alleen wonen gaat niet meer en dus schrijft Petra Brouwers haar moeder in voor een kamer in Sydehem.

,,We dachten dat het voor moeder ook veel leuker zou zijn in een verzorgingshuis, waar ze nieuwe contacten op kon doen en haar wereld weer groter werd”, vertelt ze. ,,Ik woon zelf in Zeddam en zij wilde dichter bij haar kinderen wonen zodat we samen leuke dingen konden doen. Mijn moeder is gek op de tuin en het liefst altijd buiten. Daar hebben we hier volop de ruimte voor.”

Vijf weken moederziel alleen

Quote Ze heeft vijf weken alleen op haar kamer gezeten. We konden alleen maar bellen en elkaar achter glas zien. Petra Brouwers Het kost de nodige moeite, maar na een half jaar krijgt moeder de benodigde zorgindicatie. Een paar maanden later kan de 92-jarige al terecht in Zeddam. Maar dan is daar ineens het coronavirus. Brouwers: ,,Haar kamer was nog niet eens klaar. Ze heeft er vijf weken alleen gezeten. We konden alleen maar bellen en elkaar achter glas zien. Terwijl we haar juist naar Zeddam hadden gehaald om dichter bij elkaar te zijn. Dat deed haar en ons ontzettend veel verdriet.”



Als mevrouw Brakel weer naar buiten mag voor een wandelingetje, besluiten haar twee dochters haar weg te halen uit Sydehem. In eerste instantie gaat ze een tijdje in huis bij haar dochter uit Culemborg. Inmiddels woont ze bij dochter Petra in Zeddam in haar eigen ‘minihuisje’.

,,Midden juni hebben we haar spullen opgehaald. Dat voelde niet goed, maar door alle maatregelen vonden we het onaanvaardbaar en onmenselijk om haar daar te laten. De mensen van Sydehem reageerden een beetje verbijsterd. Ze ontraadden ons ook om moeder mee naar huis te nemen en we moesten bovendien tekenen dat de zorg voor ons was. Ook vertelden ze ons dat het moeilijk zou worden om weer een huisarts voor moeder te vinden. Dat namen we echter voor lief, ook omdat ze bij ons wilde zijn.”

Nul op rekest bij apotheek en huisarts

Ondanks dat ze gewaarschuwd waren, zijn de dochters verbaasd dat ze nog geen huisarts hebben kunnen vinden voor hun moeder. Ook krijgt mevrouw Brakel geen medicijnen meer bij de apotheek. Daar moeten ze via een omweg aan komen.

Volledig scherm © theo kock persfotografie ,,Haar zorgindicatie is te hoog”, weet Brouwers. ,,Ze krijgt alleen nog urgente zorg, geen preventieve meer. Ik kan eigenlijk alleen maar 112 bellen. Mijn moeder heeft haar leven lang haar premies betaald en doet dat nu nog keurig. Ze krijgt er nu alleen geen zorg voor terug, al hebben we wel met pijn en moeite thuiszorg kunnen regelen. Maar ze heeft ook haar ‘pufjes’ en oogzalf van de apotheek nodig. Alle andere zorg kunnen we best voor haar dragen. Moeder staat nog volop in het leven.”

Brouwers belde verschillende huisartsen in de regio, maar kreeg overal nul op het rekest. De hoop is nu gevestigd op een overkoepelend orgaan van huisartsen en de zorgverzekeraar. ,,Helaas kijken ze in Nederland alleen naar je indicatie en niet naar de persoon erachter. Het zijn rare tijden, voor iedereen.”

Niet terug naar het zorgcentrum

Een terugkeer naar Sydehem staat vooralsnog niet op de planning. ,,Wie zegt ons dat de zorginstellingen niet weer dicht gaan? We hebben moeder naar Zeddam gehaald om haar een beter leven te geven. Er is geen beter leven dan een goed leven. Dat heeft ze bij ons zeker. Daarbij is ze ontzettend lief en gezellig en kost het mijn man en mij ook geen enkele moeite.”

Spijt van de lastige weg die ze als familie zijn ingeslagen, is er niet. ,,Natuurlijk hadden we gehoopt dat alles makkelijker zou gaan. De laatste weken zijn ook wel vermoeiend. Maar mijn moeder maakt het goed en is heel blij. Ze vindt het zo belangrijk dat ze van de natuur kan genieten.”

En mevrouw Brakel, die knikt instemmend. ,,Het is hier een paradijsje. Ik wil hier niet meer weg.”

‘Helpen met zoeken’ De zorgverzekeraar van mevrouw Brakel, Zilveren Kruis, zegt zich in te gaan spannen om de eerstelijnszorg - alle zorg waar geen doorverwijzing voor nodig is - goed te laten verlopen. ,,Wij kunnen bijvoorbeeld helpen met het zoeken naar een huisarts”, aldus een woordvoerster. Dat niet iedere huisarts mevrouw Brakel als cliënt kan aannemen, is geen kwestie van ‘niet willen’, benadrukt de Landelijke Huisartsen Vereniging. Vrijwel alle mensen met een dergelijke hoge zorgindicatie zes wonen in een verpleeghuis of zorgcentrum en dan wordt de intensieve zorg automatisch geregeld. Woont zo’n iemand thuis, dan moet de medische zorg zelf geregeld worden. Het probleem is echter dat de zorg die deze kwetsbare patiënt nodig heeft niet tot het zogenoemde basistakenpakket van de huisarts behoort. Dus is het de vraag of een huisarts zowel bekwaam is als tijd heeft om zulke specialistische zorg te kunnen leveren. Familie neemt zorgplicht over Voor de bewoners van zorgcentrum Sydehem in Zeddam heeft eigenaar Sensire een zorgplicht. De zorg loopt niet via een zorgverzekeraar, maar via een zorgkantoor. ,,Maar als de familie besluit bewoners mee te nemen naar huis, kan Sensire niet meer instaan voor de zorg aan deze bewoners”, zegt Arend Pleysier, woordvoerder van Sensire. ,,De familie neemt de zorgplicht over op het moment dat men bewoners, tegen medisch advies in, toch mee naar huis neemt. Dat is een zware verantwoordelijkheid die familie op zich neemt, en die leggen zorgorganisaties in de Achterhoek inderdaad schriftelijk vast.” In het begin van de coronacrisis kwam het binnen de zorgcentra van Sensire een aantal keer voor dat familieleden bewoners van een zorgcentrum mee naar huis wilden nemen, of dat serieus in overweging nam.