Petitie: Voer vak 'digitale geletterdheid' in op school

Dit vak brengt kinderen vaardigheden bij die nodig zijn in onze steeds verder geautomatiseerde samenleving. Ze leren bijvoorbeeld bewuster om te gaan met hun gegevens, zich veilig online te bewegen en te werken op basis van computational thinking: hoe kun je problemen oplossen met digitale technologie?

Volgens de initiatiefnemers - VHTO Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT & FutureNL - is deze modernisering van de leerstof broodnodig. ,,Elk bedrijf is straks een techbedrijf. Zonder kennis van zaken hebben onze kinderen niet het toekomstperspectief dat ze verdienen. En kunnen ze niet zélf bouwen aan de samenleving die ze het liefste willen.”

Weinig vrouwen

Voor meisjes is onderwijs in digitale geletterdheid éxtra belangrijk. ,,Meisjes die regelmatig en gestructureerd in aanraking komen met vooral het onderdeel ‘programmeren’ kiezen daarna vaker voor een IT-studie. Dat is hard nodig want het aandeel vrouwen in de IT-sector is schrikbarend laag. Terwijl er in deze sector veel werk is met ook nog eens goede salarissen.”

Aan de nieuwe bewindspersoon vragen de initiatiefnemers - naast de introductie van het vak ‘digitale geletterdheid’ - onder meer om geld ter ondersteuning van scholen bij de invoering van het vak, voor de opleiding van meer leraren informatica en toegang voor alle leerlingen tot de nieuwe lessen.

Girls’ Day

Vandaag is het Girls' Day en bezoeken duizenden meiden online bedrijven in de bètasector, techniek en IT. De meisjes maken zo laagdrempelig kennis met deze vernieuwende ondernemingen, ze ontmoeten vrouwelijke werknemers en leren wat bedrijven in deze sectoren te bieden hebben.

Op dit moment is nog maar 3 procent van de technische vakmensen in Nederland vrouw, constateert Techniek Nederland. Doekle Terpstra, voorzitter van de techniekkoepel: ,,Meisjes die de komende jaren een opleiding kiezen, hebben de sleutel in handen. Ze zijn van cruciaal belang voor de toekomst van de techniek en voor de toekomst van ons land. Kunnen we het aandeel vrouwen in de techniek optrekken naar 20 procent, dan hebben we het tekort aan vakmensen opgelost.”

De opmars van de meiden lijkt in het beroepsonderwijs al te zijn ingezet. Tussen 2013 en 2020 is het aantal meisjes dat begon aan de mbo-opleiding installatietechniek bijna drie keer zo groot geworden.

