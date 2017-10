Petitie Faber dinsdag naar minister Blok

Klompenmaker over zijn uitstervende beroep

11:53 Het gaat slecht met het klompenvak, het is een uitstervend beroep. In heel Nederland zijn er nog maar 15 klompenmakers. Ton Verheijen uit Haaksbergen is behalve klompenmaker ook leermeester. Hij zegt dat het erg moeilijk is om nieuwe klompenmakers te krijgen. "Ik denk dat het teveel tijd kost, het duurt minimaal drie jaar om te leren hoe je klompen kan maken."