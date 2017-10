Petitie 'Anne Faber' overhandigd aan minister Blok

videoDe petitie voor een onderzoek naar het 'falend rechtssysteem in de zaak van Michael P.' is dinsdagmiddag aangeboden aan demissionair minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie. Lydia de Jong uit Dordrecht heeft hem overhandigd.

De petitie is getekend door meer dan 400.000 mensen.

De Jong heeft de petitie symbolisch aangeboden. Ze was op het ministerie met een bordje waarop het aantal handtekeningen staat. Die zat in een eenvoudig zilverkleurige handtas.

,,Het is een strijd om rechtvaardigheid", zegt De Jong. Ze hoopt dat ze een klein kiezelsteentje is die iets in de wet kan veranderen.

Volledig scherm Lydia de Jong uit Dordrecht biedt de petitie aan op het ministerie van Veiligheid en Justitie. © Ingrid de Groot

Meerdere onderzoeken

Blok zei dat hij de gevoelens van De Jong, die zelf moeder is, kan begrijpen. Hij zei ook dat er meerdere onderzoeken lopen naar de gang van zaken rond Michael P. en de kliniek in Den Dolder. Het gaat om een onderzoek naar onder andere de strafoplegging en naar de kliniek.

De Jong heeft een berg reacties gehad. Ook van mensen die slachtoffer zijn geweest in andere zedenzaken en vinden dat het Nederlands rechtssysteem daarin faalt. ,,Daar ben ik erg van geschrokken", zei ze.

Kritiek

De kritiek van sommigen dat de petitie is gestart over de rug van Anne Faber weerlegt de Dordtse moeder: ,,Daar neem ik afstand van. Ik ben deze petitie juist begonnen om respect te tonen en niet gewoon door te gaan met mijn leven."

,,Na de dood van Anne Faber voelde het niet goed de draad weer op te pakken en naar 'Heel Holland Bakt' te kijken. Ik moest wat doen", zegt de moeder van drie kinderen die nog steeds overdonderd is door de vele aandacht die haar actie kreeg.

De bewindsman zei ,,tot in het diepst van m'n ziel geraakt" te zijn door de zaak. ,,Ik wil echt weten wat hier gebeurd is. Ik vind het ook cruciaal dat zodra we het onderzoek hebben, dat we er lessen uittrekken en kijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn", zei Blok.

Nationaal meldpunt

De Jong heeft bij de minister aangekaart dat ze vindt dat er een nationaal meldpunt moet komen waar burgers en professionals misstanden kunnen melden in zaken rond zedendelinquenten. Ze kwam op dit idee door een noodkreet van een medewerker van de kliniek in Den Dolder. ,,Ik wist van deze misstand, maar ik wist niet waar ik naartoe moest om het te melden," mailde deze medewerker aan de Dordtse. Minister Blok heeft gezegd om hier serieus over na te denken.

Voor De Jong is Nederland één groot gezin. ,,We moeten goed voor elkaar zorgen."

Ze heeft over de petitie geen contact gehad met de nabestaanden van Anne Faber. Ze heeft ook geen reactie van hen gekregen. ,,Dat begrijp ik heel goed", zegt ze. ,,Ik hoop dat ze zich gesteund voelen en wens hen veel kracht en sterkte toe bij hun enorme verlies."