Peter R. de Vries staat op dodenlijst voortvluchtige topgangster

Aantal Nederland­se kinderen met diabetes type 1 in dertig jaar tijd verdubbeld

11:56 Het aantal kinderen tussen de 0 en 14 jaar met diabetes type 1 is in dertig jaar tijd verdubbeld. Dat concludeert de Zwolse kinderarts Angelien Spaans-Hummelink in haar proefschrift. Ook ontdekte ze dat de meeste diagnoses van diabetes type 1 bij kinderen tussen de 4 en 14 in het najaar en in de winter gesteld worden.