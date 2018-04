Peter R. de Vries na boos vertrek weer terug in de rechtbank

Live TwitterPeter R. de Vries is als getuige boos weggelopen bij de hervatting van het mega-proces tegen Willem Holleeder. Hij weigerde mee te werken aan de beveiligingscontrole bij de ingang van de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp en liep weg. Drie kwartier later keerde hij echter weer terug. Verslaggever Koen Voskuil is vandaag bij het proces en twittert.

De irritatie bij De Vries, die vandaag als getuige in het proces ondervraagd zal worden, zou al zijn begonnen omdat hij niet onder de rechtbank mocht parkeren op een beveiligde plek. De misdaadverslaggever wil maximale bescherming in verband met bedreigingen van Holleeder aan zijn adres.

De Vries weigerde eerder tegenover de onderzoeksrechter om te getuigen. De verdediging van Holleeder wilde hem toen laten gijzelen, maar ze trokken dat verzoek in omdat De Vries aangaf tijdens de rechtszaak wel te zullen getuigen.

Verhoor

Na de terugkeer van De Vries begon de verdediging van Holleeder meteen met het verhoor. Op de vraag of De Vries nog contact heeft gehad met de zussen-Holleeder over wat hij zou gaan verklaren, vertelde de misdaadverslaggever dat ze het er inhoudelijk 'niet of nauwelijks over hebben gehad'.

De verdediging heeft met name interesse in ontmoetingen tussen Peter R. de Vries en bekende criminelen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de onderwereld en bij liquidaties in het milieu. Zo was De Vries bijvoorbeeld goed bevriend met de in 2003 geliquideerde Heineken-ontvoerder Cor van Hout.

Volledig scherm Misdaadverslaggever Peter R. de Vries arriveert bij de Bunker voor zijn getuigenverhoor in de strafzaak tegen Willem Holleeder © ANP

Mediamagneet Peter R. de Vries moet vandaag en donderdag in de strafzaak tegen Willem Holleeder getuigen. Hij was het die zussen Astrid en Sonja adviseerde opnames van hun broer te maken.

Waarom moet Peter R. de Vries getuigen?

De iconische misdaadverslaggever is om meerdere redenen interessant voor de strafzaak tegen Holleeder, die wordt verdacht van betrokkenheid bij vijf liquidaties. De Vries kent Holleeder en zijn zussen immers al sinds de Heinekenontvoering in 1983, die hij voor de Telegraaf van heel dichtbij volgde. De Vries reisde de ontvoerders achterna en raakte uiteindelijk bevriend met Cor van Hout, die weer een relatie had met Sonja Holleeder. Het was vanwege die jarenlange vriendschap dat Astrid en Sonja Holleeder in 2012 advies inwonnen bij De Vries, toen ze het besluit hadden genomen zich tegen hun broer te keren. De Vries adviseerde de zussen onder meer om heimelijk geluidsopnames te maken als bewijs.