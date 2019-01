Peter R. de Vries moet opnieuw getuigen tegen Holleeder

Over de inhoud van het gesprek wil het Openbaar Ministerie (OM) niets zeggen. Volgens NRC Handelsblad, dat de band reeds heeft beluisterd, praat Holleeder over onderwerpen waarover hij tijdens het proces geen vragen heeft willen beantwoorden.



Het gesprek volgde op een vertrouwelijke brief van Holleeder aan De Vries, waarin Holleeder schrijft over zijn positie in de onderwereld en zijn verhouding tot andere kopstukken daarin.



De Vries heeft die brief vorig jaar aan het OM gegeven, tot groot ongenoegen van Holleeder. Het OM heeft de brief bestempeld als een ‘cruciaal, belastend stuk’. De Vries werd vorig jaar al eerder als getuige gehoord in het Holleederproces.