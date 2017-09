Peter R. de Vries mocht publicist Dankbaar 'kierewiet' noemen

Quote De ongezouten mening van De Vries vormt een waardeoordeel met voldoende feitelijke basis om niet excessief te zijn Rechtbank Amsterdam Dankbaar, bekend van zijn afwijkende theorie over de moord op Marianne Vaatstra, meent dat de misdaadjournalist veel te ver is gegaan door hem bij RTL Boulevard neer te zetten als een gekke complotdenker die nabestaanden van de vermoorde Marianne stalkt. De publicist begon een rechtszaak tegen de producent van RTL Boulevard (FremantleMedia) en Peter R. de Vries



De rechtbank in Amsterdam stelt nu echter dat Peter R. de Vries de publicist wel degelijk kierewiet mocht noemen. Volgens de rechter heeft Dankbaar zichzelf door zijn publicaties tot publiek persoon gemaakt en moet hij daarom 'krachtiger tegengeluiden dulden dan andere personen'. De rechtbank stelt verder vast dat 'de ongezouten mening van De Vries een waardeoordeel vormt, met voldoende feitelijke basis om niet excessief te zijn'.

Provocatie

Volgens de rechter 'laat de vrijheid van meningsuiting ruimte voor provocatie en overdrijving. Ook het bieden van de mogelijkheid tot weerwoord aan de publicist was volgens de rechter niet nodig, 'dat zou immers gaan over de alternatieve lezing die de publicist er op na houdt en daar ging het vraaggesprek niet over. Een weerwoord tegen een waardeoordeel is bovendien niet zinvol'.

Peter R. de Vries liet eerder tegenover deze krant al weten dat Dankbaar wel de laatste is die moet klagen over typeringen die in het openbaar worden gedaan. ,,Deze man belaagt, stalkt, spot, beledigt. Ik heb gezegd dat hij volkomen kierewiet is. Ging dat over een grens? Ik vind van niet. Het is mijn mening.''

Wim Dankbaar werd onlangs zelf veroordeeld tot het plaatsen van meerdere rectificaties van laakbare uitspraken van hem over de moeder van Marianne Vaatstra. De voorpagina van zijn website is inmiddels bijna volledig gevuld met door de rechter afgedwongen rectificaties.

Complot

Dankbaar beweert al jaren dat de in april 2013 voor de moord veroordeelde Friese veeboer Jasper S. niet de echte dader is. De overheid zou in zijn ogen de echte dader, een asielzoeker, de hand boven het hoofd houden en de onschuldige S. hebben aangewezen als zondebok.

Voor het uiten van die afwijkende theorie in een boek en op zijn website is Dankbaar al vaker op de vingers getikt in verschillende rechtszaken. Zo werd hij wegens smaadschrift in zijn boek 'Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra' veroordeeld tot drie maanden celstraf. Die zaak loopt nog in hoger beroep.

Getuige

Dankbaar kreeg vandaag ook van de rechtbank in Rotterdam ongelijk in een andere zaak. De publicist wilde een getuige horen die als 15-jarige een verklaring zou hebben afgelegd over de moord op Marianne Vaatstra. Die verklaring heeft Dankbaar naar eigen zeggen als 'kluisverklaring' in bezit, inclusief de handtekening van de getuige. De betreffende getuige bracht tijdens de rechtszaak echter naar voren dat zijn persoonsgegevens in de bewuste kluisverklaring niet kloppen en zijn handtekening onderaan het document vervalst is.