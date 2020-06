Peter R. de Vries en Peter Schouten werpen zich op voor kroongetuige Nabil B.

Kroongetuige Nabil B. gaf twee weken geleden tijdens een zitting van het liquidatieproces Marengo aan dat hij geen vragen meer wil beantwoorden. Hij vertelde toen dat hij een advocaat en een adviseur had gevonden die hem wilde bijstaan, maar dat het Openbaar Ministerie deze combinatie blokkeerde. Direct daarna zong de naam van De Vries al rond. Nu blijkt hij dat hij samen met Schouten bereid is om Nabil B. te willen helpen. ,,We zullen dat dus niet anoniem doen,” zei Schouten. De Vries wil optreden als vertrouwensman en woordvoerder, Schouten zou dan het juridische gedeelte als advocaat voor zijn rekening nemen.

Lees ook PREMIUM Taghi bouwde jarenlang imperium op in Holleeder-jaren en de politie merkte niks Lees meer

De Vries stelde dat hij door familieleden van de kroongetuige werd benaderd. Daarna ontstond er telefonisch contact met Nabil B. ,,De kroongetuige heeft me persoonlijk gebeld en persoonlijk gevraagd. Als er dringend verzoek op mij wordt gedaan, kan ik niet weigeren omdat het ongemakkelijk voelt of gevaarlijk is. Dat is geen reden niet thuis te geven. Anders kan ik niet meer in de spiegel kijken. Ik wil hiermee een duidelijk signaal afgeven aan de moordenaars van Reduan B. en Derk Wiersum. Anderen nemen hun plaats in.”

Belastende verklaringen

B.’s advocaat Derk Wiersum werd op 18 september vorig jaar doodgeschoten in Amsterdam-Buitenveldert.

Nabil B. heeft tientallen belastende verklaringen afgelegd tegen de verdachten in het Marengoproces, ook tegen Taghi. B.’s broer werd in maart 2018 vermoord, kort nadat het Openbaar Ministerie bekend had gemaakt dat het een overeenkomst had gesloten met de kroongetuige.

Het proces gaat over een reeks onderwereldmoorden en voorbereidingen en pogingen daartoe. B. liep over naar justitie nadat een bekende van hem in januari 2017 bij vergissing was geliquideerd.