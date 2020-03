Peter (60) beëindigt zijn leven vanwege ondraaglijke piep in zijn hoofd: ‘Een eind aan de lijdensweg’

Pools homostel ‘weggepest’ uit Flevoland: We konden er niet meer tegen

12:42 Ze zochten het geluk in Nederland, maar hun verblijf in Dronten werd een ‘nachtmerrie’. Het Poolse homostel Patryk en Grzegorz werd maandenlang gepest en uitgescholden op het werk. ,,We konden er niet meer tegen.’’