Peter (56) dood gevonden in duinen bij homo-ontmoetingsplaats: ‘Hij deed geen vlieg kwaad’

De man die afgelopen weekend dood in het duingebied tussen Egmond en Bergen werd gevonden, blijkt de 56-jarige Peter Langenberg uit Alkmaar te zijn. De plek waar zijn levenloze lichaam door voorbijgangers is gevonden, ligt in de buurt van een bekende ontmoetingsplek voor mannen. COC Nederland wil niet speculeren over het misdrijf, maar roept justitie en politie wel op om meer toezicht te houden op dit soort locaties.

De politie heeft aanwijzingen dat de 56-jarige Langenberg door een misdrijf om het leven is gekomen. Op wat voor een manier hij om het leven is gebracht, wordt in het kader van het onderzoek niet bekendgemaakt. Wel staat vast dat van de dader nog elk spoor ontbreekt, daarom heeft de politie gisteravond in Opsporing Verzocht camerabeelden vrijgegeven waarop de man uit Alkmaar te zien is.

In de korte video is te zien dat Langenberg die zondag rond 10.45 uur in Connexxion-bus lijn 165 stapt. Ter hoogte van halte Vuurtoren, tien kilometer van het centrum in Alkmaar, verlaat hij de bus weer. Zo’n vijf uur later, rond 15.30 uur, wordt de man in de Egmondse duinen aangetroffen door voorbijgangers. De kleren die hij aan had zijn weg, net als zijn tas en kniebrace.

Ook zijn telefoon is verdwenen, maar die werd even later volgens de politie door ‘eerlijke vinders’ afgegeven in een boekhandel in Egmond. ,,Met hen zou de politie alsnog heel graag in contact komen, zij hadden destijds vermoedelijk niet de ernst van de situatie door”, aldus de politie.

‘Geen vlieg kwaad’

Wie meer informatie heeft over het motief of aanleiding voor de moord op Peter Langenberg, wordt verzocht contact op te nemen met de recherche. Dit gaat ook op voor de mensen die weten wat er met de kleding, tas of de kniebrace van het slachtoffer is gebeurd.

Een bekende van het slachtoffer tast volledig in het duister wat er met Langenberg is gebeurd. ,,De lieve man deed geen vlieg kwaad, was nooit uit op geweld en was net naar Alkmaar verhuisd om dichter bij zijn moeder te zijn die daar in een verpleeghuis woont”, schrijft diegene op Facebook.

Roze in Blauw

Mannen die op die dag in de buurt van de ontmoetingsplaats zijn geweest, kunnen veilig contact opnemen met Misdaad Anoniem of Roze in Blauw, het landelijk netwerk van de politie voor de lhbti-gemeenschap. COC Nederland reageert geschrokken op het nieuws, maar vindt het nog te vroeg om een inhoudelijke reactie te geven. ,,Wat we wel kunnen zeggen is dat we justitie al langer oproepen om meer maatregelen te nemen tegen het voorkomen van lhbti-geweld. Daarover hebben we deze week nog een brief gestuurd.”

Volgens COC Nederland moet er meer geld naar Roze in Blauw en moet iedere politie-eenheid een speciale rechercheur krijgen die zich bezighoudt met discriminatie en intolerantie jegens de lhbti-gemeenschap. ,,Daarnaast vinden we ook dat er goed gekeken moet worden naar de veiligheid van ontmoetingsplekken. Het gebeurt nu nog te vaak dat ze moeten worden verplaatst of zelfs helemaal op slot gaan. Dat is geen wenselijke situatie.”

