Persoon geraakt door giek en vermist op IJsselmeer

De melding dat een persoon door een giek was geraakt en in het water verdwenen, kwam rond 14.30 uur binnen bij de hulpdiensten. ,,Deze persoon was gelijk onder water”, vertelt een woordvoerder tegen RTV Noord-Holland. ,,Een tweede persoon is er achteraan gesprongen maar heeft de drenkeling niet uit het water kunnen halen.” Daarop werd de Kustwacht ingeschakeld die de de reddingsdienst in Enkhuizen opriep. Onder meer een vliegtuig van de Kustwacht en een helikopter hebben ‘een tijd lang’ gezocht, aldus de woordvoerder. Rond 16.00 uur werd de actie gestaakt, tot dat moment was er nog niemand teruggevonden.