Personeel sauna’s klaagt over camera’s

Werknemers van sauna’s maken melding van ongeoorloofd cameratoezicht, blijkt uit klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Personeelsleden klagen bij de privacywaakhond over het maken van naaktbeelden in sauna's en het terugkijken ervan.

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn naar schatting twintig klachten binnen gekomen van werknemers, zo blijkt uit een eerste analyse van de meldingen bij de privacyvoorvechter. ,,Medewerkers melden dat zij weten dat er in de sauna waar zij werken gefilmd wordt en dat beelden soms teruggekeken worden'', licht woordvoerder Sandra Loois toe.

In totaal is het aantal klachten bij de privacywaakhond inmiddels opgelopen tot zo'n 130. ,,Het is duidelijk dat mensen die in de sauna werken het ook niet altijd vanzelfsprekend vinden dat er camera's hangen'', vervolgt Loois. ,,Mensen hebben dat soms ook gemeld bij de sauna, maar daar werd dan niks mee gedaan en die mensen melden zich nu bij ons. Door de publiciteit worden mensen zich ervan bewust dat het echt niet mag.''

Onderzoek

Naar tientallen sauna's loopt momenteel een onderzoek naar het mogelijk van filmen van naakte mensen in saunacomplexen. Ook bij deze krant klagen verschillende saunamedewerkers over camera's die beelden vastleggen op hun werkplek. Een saunamedewerker van Sauna Devarana in Den Bosch – waar zeker 69 camera’s hangen – zit onder het zweet als hij vertelt dat hij de vele camera’s in zijn sauna intern zelf ook al meermaals aan de orde heeft gesteld.

,,Wat mij betreft moeten de camera’s weg: het mag niet en mensen moeten zich hier veilig kunnen voelen’’, zegt de bezwete werknemer, die uit angst om zijn baan kwijt te raken niet met zijn naam in de krant wil. ,,In plaats van het ophangen van camera’s zou de sauna meer personeel moeten aannemen, dat toeziet op de veiligheid. Dan kunnen zulke beelden ook niet op internet belanden.’’

Handbalsters

De bal kwam aan het rollen toen bekend werd dat van de Oranje-handbalsters naaktbeelden uit Sauna Beauty en Oase in Gelderland op een pornosite waren beland. Uit onderzoek van deze krant bleek dat van zeker honderd gasten van die sauna nog foto's en video's online stonden. Een huidige en een voormalige medewerkster van de sauna laten weten dat zij vinden dat de camera's er weg hadden gemoeten omdat het tegen de regels is. ,,Als ik dat destijds had geweten was ik de eerste die aan de bel had getrokken'', zegt de ex-medewerkster, van wie de naam bekend is bij de krant.



Een andere oud-medewerker laat weten dat er in Sauna Oase ‘ongeveer anderhalf jaar geleden een kluisje is opengebroken en dat iemands eigendommen zijn gestolen’. ,,Doordat deze camera's er toen hingen, zijn er beelden van de dief. Deze beelden zijn toen ook aan de politie overgedragen’’, zo verklaart de medewerker. Volgens hem staat vast dat de eigenaar die camera's daar enkel en alleen had hangen om boeven op te sporen. ,,Dat mensen de eigenaar van sauna oase op social media zwartmaken is niet helemaal terecht’’, laat hij weten. De saunamedewerker betreurt het dat er naaktbeelden zijn uitgelekt. ,,Het feit dat er niet voldoende is gedaan aan het beschermen tegen hackers is niet goed te praten.''