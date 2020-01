Permanente bewaking voor gezin van Harderwijkse kindermisbruiker na aanslag op woning

De schrik zit er flink in op de Stakenbergerhout in Harderwijk, nadat er gisteravond een aanslag is gepleegd op de woning van een veroordeelde pedofiel. Onbekenden hebben de achterdeur van het huis opgeblazen. De bewoners waren niet thuis op het moment dat het gebeurde. Voor de buurt is de maat vol.

,,Dit kan zo niet langer’’, zegt een buurvrouw. ,,Wij voelen ons ook niet meer veilig. Het is toch niet normaal dat je op zondagavond wordt opgeschrikt door een luide knal en sirenes?’’ Volgens de buren was er al langere tijd iets aan het broeien. De aanslag is namelijk de voorlopige climax van een serie incidenten rondom de veroordeelde pedofiel, die vorig jaar mei met z’n gezin naar Harderwijk is verhuisd.

Sinds vorige maand bekend werd dat er een veroordeelde pedofiel aan de Stakenbergerhout woont, is het onrustig in de wijk. De auto’s van het gezin zijn al meerdere keren beklad en vorige week doken er onbekenden op in de straat die voor het huis van het gezin begonnen te schelden en dreigen. Voor de buren was dit incident aanleiding om er bij de gemeente op aan te dringen dat de man ‘weg moet’.

Bij meerdere buurtbewoners viel eind november een brief in de bus waarin ze werden gewaarschuwd voor een veroordeelde pedofiel die in hun straat zou wonen. Deze persoon werd met naam en toenaam genoemd en ook zijn adres werd vermeld.

Zorgen

De aanslag op de woning van het gezin hebben de zorgen in de straat alleen maar vergroot. ,,Voor het gezin is het natuurlijk verschrikkelijk’’, zegt een buurvrouw, die niet met haar naam in de krant wil. ,,Gelukkig waren ze niet thuis toen het gebeurde. Maar duidelijk is dat het zo niet langer kan. De gemeente moet iets doen, voordat het nog verder uit de hand loopt.’’

De politie houdt de woning van het gezin momenteel permanent in de gaten. Voor het huis staat een politiebusje geparkeerd. Het gezin is elders ondergebracht. Eerder was er al een camera opgehangen in de straat. Daartoe besloot de gemeente nadat de auto van het gezin was beklad.