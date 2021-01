Peperdure kankermedicijnen voortaan veel sneller beschikbaar

Momenteel staan talloze veelbelovende kankermedicijnen jarenlang in de wacht. Omdat fabrikanten vaak minstens 100.000 euro per patiënt per jaar rekenen, wil de overheid nieuwe medicatie pas na grondig onderzoek in het basispakket opnemen. Al die tijd is zo’n middel niet of slechts in beperkte mate toegankelijk voor kankerpatiënten.

Grote vooruitgang

Het nieuwe initiatief is hard nodig, lichten Voest en collega oncoloog Haiko Bloemendal (Radboudumc) toe. Enthousiast vertellen ze over de grote wetenschappelijke vorderingen die momenteel worden geboekt in de strijd tegen kanker. ,,Er zitten ontzettend veel nieuwe kankermedicijnen in de pijplijn. Tientallen. Dat is fantastisch, maar ze kosten alleen minstens 100.000 euro per patiënt per jaar. Soms zelfs 150.000 euro of meer.”