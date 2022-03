Peperdure Ferrari van bijna half miljoen total loss door brand in Twente

Video Basisscho­len zingen Nederland­se versie We are the world voor vluchtelin­gen Oekraïne

Een groot aantal Nederlandse basisscholen gaat op woensdag 16 maart op het schoolplein een Nederlandse variant op het bekende nummer We are the world van USA for Africa zingen. Het initiatief komt van docent Jiska Noortman van een basisschool in Heiloo. Zij heeft donderdag de website Wijstaanhiersterk.nl online gezet waar scholen de tekst en de muziek van het lied Wij staan hier sterk kunnen downloaden.

11 maart