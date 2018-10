Penningmeester verduisterde 1,9 miljoen kerkgeld: 3 jaar cel

Onbegrip groot na negatief advies over innovatie­ve kankertest

14:42 Medisch specialisten en kankerpatiënten zijn verbijsterd over het advies om de MammaPrint niet op te nemen in het basispakket voor de zorg. De test is effectief, bespaart kosten en zorgt voor een betere kwaliteit van leven van patiënten met borstkanker zeggen ze.