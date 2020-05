Peiling: we houden ons minder goed aan de coronaregels

We houden ons minder goed aan de coronaregels, zo blijkt uit een peiling van deze website. Bijna 35 procent van de respondenten zegt inmiddels een van de maatregelen te hebben losgelaten, zo'n 90 procent ziet bij mensen in de omgeving een lichte tot sterke verslapping. En juist dat laatste is gevaarlijk volgens Rick van Baaren, hoogleraar Gedragsverandering en Maatschappij. ,,Wat anderen doen, is sterk bepalend voor ons eigen gedrag. We zijn gewoon kuddedieren.”

We hebben vooral de behoefte om bij elkaar te zijn, zo blijkt uit de niet-representatieve peiling die door ongeveer 8.900 mensen uit heel Nederland is ingevuld. Op de vraag welke maatregel de respondenten inmiddels hebben losgelaten, staat ‘maximaal drie personen op bezoek’ met een kleine 14 procent bovenaan. Gevolgd door ‘vaak de handen wassen’ en ‘op anderhalve meter afstand blijven’. Ruim 60 procent van de mensen zegt zich nog wél steeds aan alle coronaregels van de overheid te houden.

Koekjes

Het wordt steeds lastiger om te zorgen dat iedereen de regels volgt, denkt hoogleraar Van Baaren van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Gedragsvermoeidheid, noemt hij het: ,,Door de versoepelingen wordt de situatie wat vrijer, en mensen voelen minder de urgentie nu het aantal opnames daalt. De angst voor een tweede golf is veel abstracter dan de beelden van alle ellende uit de ziekenhuizen.” Dan komt het neer op zelfcontrole, vertelt hij: ,,Je zegt tegen jezelf: ik mag een week lang geen koekjes eten. Maar ze staan wel in de kast.”

Quote De angst voor een tweede golf is veel abstracter dan de beelden van alle ellende uit de ziekenhui­zen. Rick van Baaren, hoogleraar Gedragsverandering en Maatschappij

Sinds de versoepelingen van begin mei gaat een kleine 40 procent vaker het huis uit, zo blijkt uit de peiling. Bij de meesten gaat het om ‘iets vaker’. Wat ze als eerste deden? Een bezoekje aan de kapper, schoonheidsspecialist of nagelstudio staat bovenaan (29 procent). Gevolgd door familieleden bezoeken (24 procent) en de kinderen naar de basisschool of opvang brengen (12,5 procent). Dat ze niet meer op bezoek kunnen bij familie en vrienden, valt de lezers het zwaarst. Er wordt het meest uitgekeken naar het opengaan van de restaurants, cafés en terrassen.

Volhouden

De manier waarop hun omgeving de maatregelen naleeft, heeft volgens het gros van de respondenten geen invloed op hun eigen gedrag. En dat is typisch, zegt Van Baaren. ,,Uit tal van onderzoeken blijkt dat de omgeving juist bepalend is. Alleen zijn we ons vaak niet bewust van die invloed.” De komende tijd gaat spannend worden, denkt de hoogleraar. Ondanks dat bijna driekwart van de mensen zegt zolang als het nodig is de maatregelen strikt te volgen. ,,Het is fijn dat mensen die intentie hebben. Maar het is als een goed voornemen op 1 januari: houden mensen het ook vol?”

Quote Het is als een goed voornemen op 1 januari: houden mensen het ook vol? Rick van Baaren, Hoogleraar Gedragsverandering en Maatschappij

Daarvoor zijn volgens Van Baaren in elk geval drie zaken belangrijk. Onze omgeving moet ernaar ingericht zijn, zegt hij. De hoogleraar wijst op looplijnen en speciale punten om de handen te reinigen. Daarnaast is feedback van belang, stelt Van Baaren. ,,Een compliment of juist een terechtwijzing wanneer nodig.” En ten slot: we moeten gemotiveerd worden. In het begin kon de overheid nog inspelen op angst of saamhorigheid. Maar dat werkt op een gegeven moment niet meer, zegt hij. ,,Mensen moeten de regels wíllen volgen. Het is aan de overheid om in speeches en campagnes de juiste snaar te raken. In te spelen op het gevoel dat leeft.”