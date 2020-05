Peiling: de 1,5 meterregel is een blijvertje

Afstand houden is een van de basisregels die volgens de regering nodig is om het coronavirus in bedwang te houden. Bijkomend voordeel: ook andere overdraagbare infectieziekten springen veel minder vaak over nu we massaal afstand nemen. Al lukt het ons steeds minder goed om de regel na te leven, constateerde het RIVM vrijdag in het tweede gedragsonderzoek naar de coronaregels. Mensen merken vaker dan in april dat anderen hen binnen de afstandsgrens passeren.



Tijdens de tv-show De Toekomst van Nederland spreken studiogasten en experts over de vraag hoe ons land er na corona uitziet. Blijven we thuiswerken zoveel als mogelijk? Hoe kunnen we op vakantie? Hoe richten we onze gezondheidszorg in met de oplopende druk op de IC's? Zijn festivals snel weer mogelijk? Kijkers kunnen via de AD-app thuis meedoen: