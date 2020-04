Peiling: 60 procent van Nederlanders wil af van regels, bezoek aan familie en vrienden meest gewenst

Bijna 60 procent van Nederland hoopt op een versoepeling van de coronamaatregelen en we willen dan het liefst weer bij familie en vrienden op bezoek. Maar kan dat al? ‘Een duivels dilemma’, stelt psycholoog Frenk van Harreveld, die de gevolgen van de beperkingen onderzoekt. ,,Mensen rapporteren al een achteruitgang in hun geestelijke gezondheid.”

Als je geen koekjes meer mag eten of dagelijks moet sporten, dan kost dat elke dag steeds meer moeite. Zo simpel is het eigenlijk ook met de coronamaatregelen, stelt Frenk van Harreveld. De gedragspsycholoog van de Universiteit van Amsterdam onderzoekt momenteel het effect van alle maatregelen. Hoe goed houden we ons eraan, en wat maakt dat we ons er wel of niet aan houden? Maar ook vraagt hij zich af wat de gevolgen zijn voor de (geestelijke) gezondheid in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De studies zitten nog in een beginfase, vertelt Van Harreveld, en dus bestaat een deel van wat hij vertelt uit inzichten, maar deels ook uit vermoedens.

Dat we zuchten naar verlichting, blijkt in elk geval wel uit een internetpeiling van deze site. Lezers hopen dat Mark Rutte morgenavond aankondigt dat de regels soepeler worden. Van de ruim 75.000 lezers die reageerden hoopt dik 58 procent op meer vrijheid, waar slechts een kwart hoopt dat de huidige regels van kracht blijven. Hopen is echter iets anders dan verwachten, want slechts 46 procent verwacht ook daadwerkelijk dat Rutte de teugels wat laat vieren.

En dat terwijl de gevolgen er al wel zijn. De Britten rapporteren in het onderzoek een achteruitgang in hun geestelijke gezondheid. Van Harreveld: ,,We weten niet door welke maatregel dat specifiek komt. Het zal uiteraard te maken hebben met zorgen over besmetting en de economie, maar ook met de sociaal-emotionele armoede waar we inzitten. Mensen zijn toch een aanrakende soort, we willen elkaar zien en knuffelen.”

Thuiswerken nauwelijks bezwaarlijk

Van de huidige maatregelen valt dan ook vooral het feit dat we niet meer op bezoek kunnen bij familie en vrienden ons zwaar (36 procent), blijkt uit de peiling. Dat kinderen niet meer naar school of de kinderopvang kunnen, staat tweede met 13 procent. Andere maatregelen scoren veelal tussen 6 en 8 procent, waarbij mensen thuiswerken nog als één van de minst bezwaarlijke zaken zien (2,5 procent).

,,Tot nu toe was er veel begrip voor de maatregelen. Het was crisis”, zegt Van Harreveld. ,,Maar hoe we hier weer uit moeten komen, wordt een duivels dilemma. Want dit is niet tot september vol te houden.” Als je jong en gezond bent en het coronavirus je niet persoonlijk raakt, blijft het leed mogelijk toch abstract, zegt hij. ,,Terwijl je restaurant misschien wel al vijf weken dicht zit en je leest dat het aantal besmettingen terugloopt. Is het allemaal wel zo erg, vragen mensen zich dan af. Maar feit is natuurlijk wel dat die ic’s minder vol liggen, doordat we ons aan de maatregelen houden.”

Solidariteit, dat is het onderwerp

Hoe solidair zijn we naarmate de tijd verstrijkt nog naar ouderen en kwetsbaren, door ons aan al die regels te houden? Of andersom: blijven ouderen en kwetsbaren solidair binnen, zodat de kapper en het café weer open kunnen en bezoek aan vrienden weer mag? ,,Solidariteit, dat wordt vanaf nu hét onderwerp. Dat kan heel polariserend gaan werken tussen de mensen die veel beperkende maatregelen willen en diegenen die juist weinig maatregelen willen. Helemaal als het aantal besmettingen straks weer oploopt na versoepeling van de regels. Trek je de teugels dan weer strakker aan? En voor wie? Want juist de mensen die al in hun elleboog niezen, zijn vaak ook de mensen die al thuisblijven en andere regels respecteren.”

Of mensen streng in de leer blijven, hangt in elk geval van twee zaken af, zegt Van Harreveld. ,,Het gaat erom wat mensen vinden van de maatregel, maar belangrijk is ook de sociale norm. Houden vrienden en familie zich aan de regels?” En daarvoor is het vertrouwen in de autoriteiten in elk geval essentieel, stelt Van Harreveld: ,,Wees daarom zo open en transparant mogelijk en maak duidelijk waarom een nieuwe maatregel nodig is”, roept hij het kabinet op.