Pedro en klant in zijn snackbar horen plons, bedenken zich geen moment en redden scootmobieler uit water

Lolita overlijdt vlak voordat in zaak van haar omgebrach­te zoon Mike 100.000 euro tipgeld wordt uitgeloofd

Wat is er gebeurd met Mike Venema, die vijf jaar geleden - toen 53 jaar oud - verdween op Curaçao? Moeder Lolita Venema (88) uit Beverwijk had één grote wens: antwoord op die vraag. De Peter R. de Vries Foundation looft vandaag 100.000 euro uit voor de gouden tip. Maar Lolita is kortgeleden plotseling overleden. ,,Dit is zo verdrietig’’, zegt Kelly de Vries. ,,We hebben heel sterk het gevoel dat er mensen zijn die meer weten.’’