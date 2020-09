Pedopartij mag niet bestaan, zelfs niet in ons land van vrijdenkers

Nederland hanteert wel heel krappe doorloop­tijd bij opvang 500 jonge vluchtelin­gen in Grieken­land

20:56 In een politiek gevoelig compromis stelt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol binnen drie jaar vijfhonderd alleenreizende vluchtelingenkinderen in Griekenland te gaan helpen. De betrokken hulporganisaties zelf denken niet in aantallen en termijnen.