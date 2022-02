Pedofielen verheerlijken seks met kinderen ondanks verbod; OM eist 1 jaar cel

Twee van de drie verdachten, Marthijn U. (49) en Norbert de J. (43) waren prominente bestuursleden van Martijn toen die vereniging werd verboden. Nelson M. (27) heeft zich volgens het OM pas in 2019 bij het tweetal aangesloten.

De verdachten waren niet bij hun zitting aanwezig, omdat ze zich volgens hun advocaten niet veilig voelen. U. heeft zijn huis in Hengelo, waar hij met De J. woonde, verkocht, nadat hij ’s nachts was belaagd door iemand met een mes. Waar zij nu verblijven, is onbekend. Nelson M. heeft volgens zijn advocaat Theo Hiddema asiel aangevraagd in Mexico. Hij is uit Nederland gevlucht, terwijl er nog een strafzaak tegen hem loopt wegens het bezit van kinderporno. Twee jaar geleden ontstond ophef toen hij in een tv-interview uitlegde waarom seks met kinderen legaal zou moeten worden.

Volledig scherm Pedofiel Nelson M. wordt nu vervolgd omdat hij zou zijn doorgegaan met de in 2014 verboden pedofielenvereniging Martijn. © NPO / Fotobewerking: de Stentor

Online strijden

Het is dit gedrag op internet waarom het OM de drie mannen nu vervolgt. Volgens het OM blijven de verdachten online strijden voor het legaliseren van seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen. Ze ontkennen of bagatelliseren volgens het OM de schadelijkheid van seksueel contact tussen kinderen en volwassenen en zetten kinderen als lustobject neer. Dat gebeurde volgens het OM tussen april 2014 en maart 2021 met publicaties op websites en sociale media en door het versturen van e-mails naar leden op een mailinglist. Het OM ziet in dit gedrag een voortzetting van pedofielenvereniging Martijn, die in 2014 juist werd verboden omdat seks tussen volwassenen en kinderen in strijd is met algemene normen en waarden.

De huidige zaak kwam aan het rollen toen de Stichting Strijd Tegen Misbruik in 2019 aangifte deed. Die ontdekte dat de oud-bestuursleden van Martijn nog steeds op internet seks met heel jonge kinderen verheerlijkten. Op een van de websites die Marthijn U. beheert, vonden rechercheurs 55 documenten die ook op de website van de verboden vereniging hadden gestaan. Ook verwijzen de websites naar onderzoeken die stellen dat seksueel contact van volwassenen met kinderen onder de 13 jaar niet schadelijk zou zijn.

Norbert de J. beheerde volgens het OM een website waarop bezoekers filmpjes konden achterlaten. Hij begon dit initiatief omdat YouTube deze video’s steeds verwijderde. Ook Marthijn U. was betrokken bij deze site. De politie vond erop bijna 250 filmpjes over pedofilie; ook waren erop podcasts hierover te beluisteren.

Volledig scherm De politie deed twee jaar geleden huiszoeking in de woning van Marthijn U. Het huis is inmiddels verkocht. © Videostill

Schadelijk

Volgens het OM heeft de overheid de plicht kinderen te beschermen tegen seksuele contacten met volwassenen. Seks met kinderen is wel degelijk schadelijk en potentieel verwoestend voor hun latere leven. De vereniging Martijn is in 2014 niet voor niets verboden. Volgens het OM tonen de verdachten een totaal gebrek aan schuldbesef en probleeminzicht, en zouden ze gewoon zijn doorgegaan als politie en justitie niet zouden hebben ingegrepen. Het OM eiste daarom één jaar cel tegen alle drie de verdachten.

Marthijn U. liet in een interview met de krant Tubantia vorig jaar maart al weten de vervolging schandalig te vinden. ,,Er is sprake van een forse inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. We leven in een maatschappij die moeite heeft met bloot en die wordt geregeerd door moraalridders bij het Openbaar Ministerie en christelijke fundamentalisten bij de politie.” Volgens U. heeft zijn nieuwe website niets met die van de verboden vereniging te maken. ,,Ik heet toevallig Marthijn, net zoals de vereniging heette.” Ook op zijn eigen website verwerpt hij de beschuldigingen.