Pech-stel uit file Afsluitdijk mag gratis uit eten

Het Friese ouderpaar dat gisteren urenlang vaststond op de Afsluitdijk door een brugstoring en daardoor het afstuderen van hun zoon in Delft miste, heeft steun gekregen uit onverwachte hoek. Een restaurant in Leeuwarden bood stadsgenoten Carla (53) en Duurt (57) van der Veen vandaag 'bij wijze van troost' een etentje aan.

Carla geloofde haar oren niet toen ze de eigenaar van het restaurant vanmorgen door de telefoon hoorde zeggen dat hij hun verhaal in deze krant had gelezen en hen een diner aanbood. ,,Met hoeveel personen komt u, was zijn eerste vraag. Met 26 man, riep ik in de veronderstelling dat het een grap was. De man aan de andere kant van de lijn schrok hoorbaar. Toen besefte ik dat hij serieus was en zei ik dat we graag langskomen met onze zoon en dochter."

Nieuwe zaak

De naam van het restaurant deed niet meteen een belletje rinkelen bij de Van der Veentjes. Ze kennen de horeca in de Friese hoofdstad nochtans goed. ,,We hadden nog nooit van de naam gehoord en vermoeden dat het een nieuwe zaak is." Een vermoeden dat klopt want de eetgelegenheid opende in de zomer van 2016 de deuren, blijkt.

Het restaurant profileert zichzelf als laagdrempelig met als hoofdgerechten onder andere spareribs, kaasfondue, roodbaars, eendenborst, entrecote. Het laatste is met een prijs van 19,75 euro ook het duurste. ,,De menukaart is niet zo heel groot maar er staan wel lekkere dingen op en we mogen onbeperkt eten", zegt Carla enthousiast.

Moederhart

Haar echtgenoot en zij vertrokken gisteren om 11.45 uur uit Leeuwarden met bestemming de TU Delft. Zoon Anne (24) zou er om 15 uur zijn masterscriptie Urban Planning verdedigen. De storing aan de noordelijke draaibrug bij Den Oever strooide roet in het eten. ,,Er ontstond een ellenlange file. We waren al op de Afsluitdijk toen ik er op Twitter over las", zegt Carla terugblikkend.

Haar moederhart huilde. 'Ik kan wel janken', tweette ze omstreeks 14.30 uur vanuit de auto op de Afsluitdijk. 'Twee uur in de file en onze zoon gaat over 30 minuten zijn master verdedigen. Daar wil en moet je als ouder bij zijn. Deze brug geeft zo vaak problemen, waarom wordt dit niet opgelost#rijkswaterstaat", vroeg ze zich publiekelijk en verbolgen af. De draaibrug kampte afgelopen zomer vaak met problemen. ,,Die werden telkens na een uur, anderhalf opgelost maar nu pas na ruim drie uur. Bespottelijk", klinkt het boos.

Omgekeerd

Tegen half vier kwam er beweging in de file. Rijkswaterstaat opende een stuk vangrail in de middenberm waardoor auto's naar de zuidelijke rijbaan werden geleid en hun weg naar Noord-Holland konden vervolgen over de vrijgemaakte rijstrook. De Van der Veentjes besloten om te keren.

Carla: ,,We hadden uitgerekend dat we omstreeks kwart over vijf, half zes in Delft zouden arriveren. De moeite van het doorrijden niet meer waard. 'De plechtigheid is al lang afgelopen en ik red me wel, ga met vrienden wat drinken', zei onze zoon. Balend als een stekker reden mijn echtgenoot en ik terug naar huis."

Het ouderpaar was omstreeks 17.30 uur weer in Leeuwarden. Wat een feestelijke dag had moeten worden, eindigde in een dag in mineur. Eenmaal in bed huilde Carla's moederhart nog steeds. ,,Ik sliep slecht doordat ik erg gespannen was."