Pech blijft passagiers van Corendon achtervolgen: gisteren keerde vliegtuig om, nu wéér vertraging

UpdatePassagiers die dinsdag met Corendon naar Gran Canaria dachten te vliegen, gaan waarschijnlijk pas deze woensdagmiddag naar het Canarische eiland. Maar wel met nog eens anderhalf uur vertraging. En ze wachten al zo lang: gisteren moest het al opgestegen vliegtuig noodgedwongen terug naar Schiphol. De chaos die volgde, was groot. ,,Er was één balie open en na 2,5 uur in de rij werden heel veel mensen gewoon naar huis gestuurd.”

Vlucht CND221 was gistermiddag half zes vertrokken van Amsterdam naar Las Palmas, de hoofdstad van het Canarische eiland. Volgens een woordvoerder van Corendon moest het vliegtuig omkeren vanwege een technische storing.

Vandaag om 15.30 uur zou de vlucht alsnog gaan, maar er is weer vertraging: nu anderhalf uur. ,,Er is veel Europees vliegverkeer, de kist waarmee ze vliegen moet uit Antalya komen, maar die is daar door de drukte later vertrokken”, zegt Audrey Denkelaar van Corendon.

Op Schiphol worden de passagiers er gek van: ,,Niemand vertelt ons iets,” zegt Saida, ,,er is hier niemand van Corendon ons eens aan te spreken. Er stond hier al een vliegtuig, maar die gaat blijkbaar ergens anders heen.”

Met de vertrektijd van gisteren nog op de borden... En nu weer vertraagd tot 17 uur.

2,5 uur rondjes vliegen

Gisteren na het opstijgen leek er nog geen vuiltje aan de lucht. Totdat de passagiers na zo’n drie kwartier vliegen te horen kregen dat het vliegtuig weer zou omkeren. ,,Maar er werd niet gezegd dat we nog 2,5 uur rondjes moesten vliegen omdat het vliegtuig anders niet op Schiphol kon landen, omdat het te vol zat met kerosine, te zwaar was”, vertellen enkele passagiers.

Eenmaal op Schiphol werd gezegd dat accommodatie gezocht zou worden voor iedereen. ,,Maar op Schiphol had Corendon niets geregeld. Er was één balie open voor 188 passagiers. En we kregen tegenstrijdige berichten over accommodaties. Omboeken kon niet, want ‘we waren al vertrokken’, zeg maar. Uiteindelijk kregen degenen die met de auto waren te horen dat ze met hun auto naar huis moesten. Toen er vrijwel niemand meer stond te wachten werd uiteindelijk gezegd dat men 300 euro kon declareren”, vertelt een moeder van een van de passagiers.

Ook haar zoon moest uiteindelijk uren met de trein terug naar huis, naar Sint-Michielsgestel, onder Den Bosch. Hij was om twee uur 's nachts thuis. ,,Een taxi naar huis nemen is veel te duur. En de reviews over Corendon en terugbetalen van declaraties zijn heel negatief, dus hij heeft de trein maar gepakt. Hij is eerder dit jaar afgestudeerd, hij wil liever geen geld voorschieten als niet zeker is dat je het terugkrijgt. Een vriend van mijn zoon komt uit Vlissingen, die werd ook weggestuurd, die heeft maar bij ons geslapen. Hoe kan het dat het vliegtuig 2,5 uur rondjes vliegt en dat er in die tijd niks geregeld is? Het 24/7-telefoonnummer van Corendon werd steeds verbroken na één keer overgaan. Mijn zoon gaat maar een week op vakantie, hij heeft al bijna geen zin meer. Je bent meteen een dag kwijt.”

Ze zeiden: ‘Pak maar een taxi’

Een andere passagier vertelt: ,,Uiteindelijk zat het Corendon-hotel vol, net als de 25 aangesloten hotels die mensen voor hen opvangen. En kosten voor een ander hotel werden niet vergoed. Heel veel mensen werden naar huis gestuurd. Er werd gezegd: ‘Pak maar een taxi naar huis. Die kosten kan je declareren bij Corendon’. Maar veel mensen kunnen gewoon geen honderden euro’s voorschieten voor een taxi. Zelfs niet als je dat vergoed krijgt. Er zijn mensen op Schiphol gebleven, wachtend op de vlucht van vandaag. Ik vind dit meer dan onmenselijk.”

We moesten van andere passagiers horen dat er vandaag weer een vlucht zou gaan Passagier

Weer een andere passagier zegt dat ze van andere reizigers moest horen dat er vandaag tóch nog een vlucht gaat. ,,We zijn om 09.00 uur alweer gaan bellen, want Corendon was niet eerder te bereiken, en meerdere keren werd gewoon ineens opgehangen. We kregen uiteindelijk van een andere passagier een sms’je dat de vlucht ‘morgen om 15.30 vertrekt’, dat bleek dus vandaag te zijn.”

,,Wij waren vannacht pas om 03.00 uur thuis, omdat ook wij de hoge kosten van een taxi niet aandurfden,” vervolgt ze. ,,Vanmorgen hebben we aangegeven dat het voor ons krap wordt, omdat wij minimaal twee uur moeten reizen naar Schiphol. Corendon reageerde met te zeggen ‘dat in de tijd dat we met hun belden, we ook wel op weg hadden kunnen gaan’.”

‘Mensen slecht ter been en families met kinderen naar hotels’

Woordvoerders van Corendon zijn aan het uitzoeken wat allemaal is misgegaan. Hoe het zit met het terugclaimen van een dag gemiste vakantie, wordt uitgezocht. ,,Wij hebben geïnformeerd bij onze afhandelaar op Schiphol”, laat woordvoerder Denkelaar weten. ,,Helaas hebben de hotels rondom Schiphol niet altijd beschikbaarheid om alle passagiers uit het vliegtuig onder te brengen. Wij hebben nagevraagd hoe ze hiermee zijn omgegaan. Mensen die slecht ter been zijn of families met kinderen zijn in de hotels ondergebracht.”

