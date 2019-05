Patty Brard haalt uit naar hysterische Emma Wortelboer: ‘Welke dealer heb je, hou eens op’

‘Zou verboden moeten worden’

Patty Brard is allerminst te spreken over het optreden van de jonge presentatrice. “Ik denk dat het verboden zou moeten worden dat iemand zichzelf zó in de picture wil spelen”, reageert ze geërgerd in de uitzending van Shownieuws. “Wij zijn Nederland, we worden vertegenwoordigd in die 30 seconden door iemand die zich gedraagt als een idioot, Emma Wortelboer. Het spijt mij heel erg, maar zet ons neer als een normaal land. Niet als een land vol hysterische debielen. En, heb het vooral niet over jezelf als je die twaalf punten uitdeelt.” Ook vraagt ze zich hardop af: “Welke dealer heb je, hou eens op.”

Emma Wortelboer reageert ook zelf in de uitzending op haar ‘hysterie’. “Het voelt voor mij alsof we het WK hebben gewonnen. Ik was erg hysterisch en ongelooflijk blij. Het was iets waar ik zo naar uit heb gekeken, al mijn hele leven. En mijn hysterie, het maakt mij echt helemaal niks uit wat mensen daarvan vinden want het was gewoon hoe ik mij voelde. En dat kan ik niet gaan verbergen. Dus, het was een topavond. Het was echt fantastisch.”