'Patrouilles extreemrechts in Nederlandse duinen zorgelijk'

Voorpost is een in 1976 opgerichte nationalistische vereniging met een Nederlandse, Vlaamse en Zuid-Afrikaanse tak. De beweging, die enkele honderden leden heeft, wil een ‘volksbewust Herenigd Nederland’ en een einde aan de ‘teloorgang en versnippering der Nederlanden’. ,,De verdediging van ons vaderland zien we als onze burgerplicht. De politie schiet in deze kwestie te kort.’’



Tijdens de patrouilles hangt de groep, vaak bestaande uit vier à vijf man, posters op in Hoekse bunkers. De in Engels opgeschreven boodschap: jullie – de migranten – worden in de gaten gehouden. ,,Dan hebben ze het idee dat ze hier niet veilig zijn. We willen ook een preventief middel zijn. Vergelijk het met het grenshek in Hongarije. Al voor het voltooid was, beseften migranten dat ze dat land beter konden mijden.''