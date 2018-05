Patrick van der E. verdacht van ramkraken Oost-Nederland

Politie slaat man voor de ogen van zijn kind in de boeien bij een epilepsie­aan­val

8:35 Een epilepsieaanval krijgen en bijkomen met handboeien om je polsen. Bert-Jan Muller (42) uit het Gelderse Zutphen belandde afgelopen zaterdag in die nachtmerrie. Toezichthouders van de gemeente zagen Muller aan voor een dronken en verward persoon. Hij luidt nu de noodklok over onwetendheid over epilepsie. ,,Schrijnend dat ze het verschil niet zien tussen een woedeaanval en een epilepsieaanval.’’