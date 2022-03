Patrick in coma geslagen door zijn buurman: 'Enige probleem is dat we van kippen houden’

video Details deal Van Lienden aan het licht: bv stond al klaar en De Jonge bemoeide zich actief

Steeds meer details over de beruchte mondkapjesdeal van Sywert van Lienden en compagnons met de overheid worden geopenbaard. Zo blijkt dat de commerciële bv al opgericht was tijdens de onderhandelingen. Ook heeft de Volkskrant papieren in handen gekregen waaruit blijkt dat Hugo de Jonge zich actief met de deal zou hebben bemoeid, terwijl dat buiten zijn portefeuille lag.

23 maart