Patricia Paay wint van GeenStijl: 30.000 euro schadevergoeding

De Zundertse Paay krijgt een schadevergoeding van 30.000 euro aan immateriële schade toegewezen. Gemis van materiële schade (misgelopen salaris e.d.) acht de rechter in Amsterdam niet bewezen. Paay had 450.000 euro geëist. De zaak draaide om een plasseksfilmpje met Paay en haar ex-vriend. Dat filmpje was onder vrienden verspreid, maar lekte uit. Het werd miljoenen keren bekeken toen GeenStijl en Eendevanger het verder online hadden verspreid. Beide partijen zeggen dat het filmpje door Paay zelf onder talloze vrienden was verspreid en dat de polderdiva dus zélf schuldig is aan verspreiding van het filmpje.

Langelaar zegt in een eerste reactie tevreden én teleurgesteld te zijn. ,,Belangrijk is dat zij veroordeeld zijn voor het pláátsen van dat filmpje. Dat was onrechtmatig. Maar ik had gehoopt op een wat hoger schadebedrag. We hadden natuurlijk heel hoog ingezet, maar ik had wel gerekend op zo'n zestig- of zeventigduizend euro. Materiële schade acht de rechter niet bewezen. Daarvoor kunnen we eventueel nog in hoger beroep gaan.''